Шеф-повар с Ибицы напал на 72-летнего немца, потому что ему не понравилось блюдо

72-летнему пострадавшему провели операцию, он получил травмы спины и шеи.

Фото: Sobitie

Полиция Испании задержала шеф-повара одного из популярных ресторанов на курорте Ибица после инцидента, в котором он, вероятно, напал на 72-летнего посетителя из Германии. Инцидент произошел после того, как клиент отправил блюдо обратно на кухню, пожаловавшись, что оно было подано в плохом состоянии и не соответствовало его заказу, сообщает Reuters.

Согласно информации, 37-летний шеф-повар, разозлившись на жалобу, агрессивно подошел к столу потерпевшего, начал кричать и толкнул его так, что тот упал, получив травмы спины и шеи. Кроме того, кулинар разбил тарелку об пол и продолжал нецензурно оскорблять клиента.

После инцидента пострадавшего доставили в медицинский центр. Сначала у него обнаружили только синяки, но позже врачи обнаружили два сгустка крови в груди, которые могли мешать дыханию. Мужчине провели успешную операцию.

Шеф-повара задержали, и ему предъявили обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений. Если вина кулинара будет доказана, ему грозит заключение сроком от трех до пяти лет в соответствии с испанским законодательством.

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