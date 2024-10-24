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Шеф-кухар з Ібіци напав на 72-річного німця, бо йому не сподобалася страва

22:18, 24 жовтня 2024
72-річному потерпілому провели операцію, він отримав травми спини та шиї.
Шеф-кухар з Ібіци напав на 72-річного німця, бо йому не сподобалася страва
Фото: Sobitie
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Поліція Іспанії затримала шеф-кухаря одного з популярних ресторанів на курорті Ібіца після інциденту, в якому він, ймовірно, напав на 72-річного відвідувача з Німеччини. Інцидент стався після того, як клієнт надіслав страву назад на кухню, поскаржившись, що вона була подана в поганому стані і не відповідала його замовленню, повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією, 37-річний шеф-кухар, розізлившись на скаргу, агресивно підійшов до столу потерпілого, почав кричати і штовхнув його так, що той впав, отримавши травми спини та шиї. Крім того, кулінар розбив тарілку об підлогу та продовжував нецензурно ображати клієнта.

Після інциденту постраждалого доставили до медичного центру. Спочатку у нього виявили лише синці, але пізніше лікарі виявили два згустки крові у грудях, що могли заважати диханню. Чоловікові провели успішну операцію.

Шеф-кухаря затримали, і йому висунули обвинувачення в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Якщо провину кулінара буде доведено, йому загрожує ув'язнення терміном від трьох до п'яти років відповідно до іспанського законодавства.

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напад Іспанія

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