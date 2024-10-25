На Закарпатті чоловік подзвонив здатися ДПСУ, бо ледь не втопився в болоті по дорозі в Угорщину

Чоловік зізнався, що намагався поза пунктами пропуску потрапити в Угорщину.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Біля кордону з Угорщиною прикордонники врятували чоловіка, який під час спроби незаконного перетинання кордону заблукав та ледь не втопився у болоті. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

29-річний чоловік зателефонував на гарячу телефонну лінію ДПСУ вночі та розпочав розмову зі слів: «Доброї ночі, я хочу здатися прикордонникам». Як зазначають у Держприкордонслужбі, він зізнався, що намагався поза пунктами пропуску потрапити в Угорщину.

Згодом з’ясувалося, що чоловік заблукав у болотистій місцевості і не міг самостійно вибратися.

За координатами, які він надав, його знайшла група реагування. Чоловік вскочив у канал Чаронда та не зміг самотужки вибратися з болотистої місцевості.

«Прикордонники дістали порушника з води. Його доставили у прикордонний підрозділ, забезпечили сухим одягом та надали можливість висушити взуття і особисті речі», - відмітили у ДПСУ та зазначили, що тепер на чоловіка чекає суд за спробу незаконно перетнути держкордон.

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