Україна досягла рівня виробництва зброї, який може перевищити можливості Росії, — Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна досягла рівня виробництва технологічної зброї, який у довгостроковій перспективі може перевищити російські спроможності, а також доручив активізувати залучення міжнародного фінансування для оборонної промисловості.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський повідомив, що розвитку українського оборонного виробництва була присвячена основна частина засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У заході також взяли участь представники підприємств оборонної промисловості.

Зазначається, що Україна досягла важливого результату у розвитку власної оборонної промисловості та вийшла на рівень виробництва технологічних видів озброєння, який у довгостроковій перспективі може перевищити можливості Росії.

Під час обговорення йшлося про необхідні рішення з боку держави, адміністративну підтримку та додаткове фінансування для нарощування виробництва озброєнь. Зокрема, увагу приділили випуску безпілотників усіх типів, наземних роботизованих комплексів, розвитку ракетної програми, засобів радіоелектронної боротьби та іншої військової техніки.

Президент зазначив, що ця зустріч стала продовженням роботи, яка останніми тижнями проводилася на рівні Ради національної безпеки і оборони, Верховної Ради та Міністерства оборони.

За підсумками Ставки Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству оборони активізувати співпрацю з міжнародними партнерами для залучення додаткового фінансування українського оборонного виробництва.

Крім того, Президент заявив, що Україна продовжить політику підвищення вартості війни для Росії та обмеження її можливостей фінансувати бойові дії.

Окремо під час засідання проаналізували стан реалізації української ракетної програми. За словами Зеленського, було проведено оцінку наявних спроможностей і визначено кроки, які мають прискорити виробництво, випробування та застосування українських балістичних ракет і антибалістичних систем.

Також учасники Ставки розглянули питання забезпечення України засобами протиповітряної оборони. Президент наголосив, що найближчими днями одним із головних пріоритетів у переговорах із міжнародними партнерами стане посилення української системи ППО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.