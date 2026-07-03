Украина достигла уровня производства оружия, который может превысить возможности России, — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина достигла уровня производства технологического оружия, которое в долгосрочной перспективе может превысить российские возможности, а также поручил активизировать привлечение международного финансирования для оборонной промышленности.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что основная часть заседания Ставки Верховного Главнокомандующего была посвящена развитию украинского оборонного производства. В мероприятии также приняли участие представители предприятий оборонной промышленности.

Отмечается, что Украина достигла важного результата в развитии собственной оборонной промышленности и вышла на уровень производства технологичных видов вооружения, который в долгосрочной перспективе может превысить возможности России.

Во время обсуждения речь шла о необходимых решениях со стороны государства, административной поддержке и дополнительном финансировании для наращивания производства вооружений. В частности, внимание было уделено выпуску беспилотников всех типов, наземных роботизированных комплексов, развитию ракетной программы, средств радиоэлектронной борьбы и другой военной техники.

Президент отметил, что эта встреча стала продолжением работы, которая в последние недели велась на уровне Совета национальной безопасности и обороны, Верховной Рады и Министерства обороны.

По итогам Ставки Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Министерству обороны активизировать сотрудничество с международными партнерами для привлечения дополнительного финансирования украинского оборонного производства.

Кроме того, Президент заявил, что Украина продолжит политику повышения цены войны для России и ограничения ее возможностей финансировать боевые действия.

Отдельно в ходе заседания был проанализирован ход реализации украинской ракетной программы. По словам Зеленского, была проведена оценка имеющихся возможностей и определены шаги, которые должны ускорить производство, испытания и применение украинских баллистических ракет и противобаллистических систем.

Также участники Ставки рассмотрели вопрос обеспечения Украины средствами противовоздушной обороны. Президент подчеркнул, что в ближайшие дни одним из главных приоритетов в переговорах с международными партнерами станет усиление украинской системы ПВО.

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