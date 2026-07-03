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Нидерланды согласились разместить Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины

18:13, 3 июля 2026
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Нидерланды приняли решение о размещении полноценного Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, которое должно обеспечить привлечение к ответственности высшего политического и военного руководства государств-агрессоров.
Нидерланды согласились разместить Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины
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Нидерланды приняли решение о размещении полноценного Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Об этом сообщили в Офисе Президента. 

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Отмечается, что решение Нидерландов является важным шагом на пути к созданию международного механизма, который должен обеспечить привлечение к ответственности высшего политического и военного руководства государств-агрессоров за преступление агрессии против Украины.

Идея создания такого трибунала, которая еще несколько лет назад казалась маловероятной, сегодня переходит к практической реализации. Специальный трибунал должен обеспечить ответственность руководства государств-агрессоров за решение начать войну против Украины.

Ранее в Офисе Президента заявляли, что Украина ожидает официального запуска Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против РФ уже в 2027 году. Процесс создания трибунала перешел в активную стадию реализации после завершения основных юридических подготовительных процедур. С февраля 2026 года в Гааге и Страсбурге действует рабочая группа, которая занимается организационными аспектами. Для ее работы Европейский Союз выделил 10 миллионов евро.

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Нидерланды

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