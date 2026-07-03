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Для фармацевтической отрасли готовят масштабные изменения: что будет с лекарствами и производителями

18:19, 3 июля 2026
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В Комитете по вопросам здоровья нации обсудили повышение доступности лекарственных средств, поддержку украинских производителей, введение 2D-маркировки лекарств и медицинских изделий, а также создание Украинского фармацевтического агентства.
Для фармацевтической отрасли готовят масштабные изменения: что будет с лекарствами и производителями
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Доступность лекарственных средств, поддержка украинских производителей, внедрение системы 2D-маркировки лекарственных средств и медицинских изделий, а также создание Украинского фармацевтического агентства стали основными темами рабочего совещания, состоявшегося в Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

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Совещание было инициировано Офисом Президента по итогам заседания Совета по вопросам поддержки предпринимательства при Президенте Украины, в ходе которого представители фармацевтической отрасли подняли ряд вопросов, требующих совместной проработки законодательной и исполнительной властью.

В Комитете отметили, что украинская фармацевтическая отрасль остается одной из самых устойчивых сфер экономики. Несмотря на полномасштабную войну, предприятия продолжают работать, инвестировать в производство, обеспечивать население лекарственными средствами, создавать рабочие места и платить налоги. Кроме того, фармацевтическая промышленность остается одним из лидеров среди перерабатывающих отраслей по объему поступлений в государственный бюджет, что имеет особое значение в условиях войны.

Участники совещания подчеркнули, что развитие фармацевтической отрасли является не только вопросом экономики, но и составляющей национальной безопасности. Государство работает над поддержкой украинских производителей, созданием условий для локализации производства международных компаний, привлечением инвестиций и гармонизацией украинского законодательства с европейскими стандартами.

Также было подчеркнуто, что Комитет открыт к конструктивному диалогу со всеми участниками рынка для поиска решений, которые будут эффективными одновременно для пациентов, государства и бизнеса.

Отдельное внимание в ходе совещания было уделено внедрению системы верификации лекарственных средств, взаимному признанию сертификатов GMP/GDP, упрощению процедур проверки лекарств, поддержке национального производителя, локализации производства, а также обеспечению бесперебойной работы фармацевтических предприятий в условиях постоянных российских атак на производственные мощности и складские помещения.

По итогам встречи была достигнута договоренность, что в ближайшие недели органы исполнительной власти проработают предложения бизнес-ассоциаций и участников рынка. После этого Комитет совместно с Министерством здравоохранения, Офисом Президента, профильными органами власти и представителями отрасли продолжит работу над подготовкой конкретных решений.

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Украина

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