Для фармацевтичної галузі готують масштабні зміни: що буде з ліками та виробниками

У Комітеті з питань здоров'я нації обговорили підвищення доступності лікарських засобів, підтримку українських виробників, запровадження 2D-маркування ліків і медичних виробів, а також створення Українського фармацевтичного агентства.

фото: Слуга народу

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Доступність лікарських засобів, підтримка українських виробників, запровадження системи 2D-маркування ліків і медичних виробів, а також створення Українського фармацевтичного агентства стали основними темами робочої наради, що відбулася в Комітеті Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Нараду було ініційовано Офісом Президента за підсумками засідання Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові України, під час якого представники фармацевтичної галузі порушили низку питань, що потребують спільного опрацювання законодавчою та виконавчою владою.

У Комітеті зазначили, що українська фармацевтична галузь залишається однією з найстійкіших сфер економіки. Попри повномасштабну війну підприємства продовжують працювати, інвестувати у виробництво, забезпечувати населення лікарськими засобами, створювати робочі місця та сплачувати податки. Також фармацевтична промисловість залишається одним із лідерів серед переробних галузей за обсягами надходжень до державного бюджету, що має особливе значення в умовах війни.

Учасники наради наголосили, що розвиток фармацевтичної галузі є не лише економічним питанням, а й складовою національної безпеки. Держава працює над підтримкою українських виробників, створенням умов для локалізації виробництва міжнародних компаній, залученням інвестицій та гармонізацією українського законодавства з європейськими стандартами.

Також було підкреслено, що Комітет відкритий до конструктивного діалогу з усіма учасниками ринку для пошуку рішень, які будуть ефективними одночасно для пацієнтів, держави та бізнесу.

Окрему увагу під час наради приділили впровадженню системи верифікації лікарських засобів, взаємному визнанню сертифікатів GMP/GDP, спрощенню процедур перевірки ліків, підтримці національного виробника, локалізації виробництва, а також забезпеченню безперервної роботи фармацевтичних підприємств в умовах постійних російських атак на виробничі потужності та складські приміщення.

За підсумками зустрічі було домовлено, що найближчими тижнями органи виконавчої влади опрацюють пропозиції бізнес-асоціацій та учасників ринку. Після цього Комітет спільно з Міністерством охорони здоров’я, Офісом Президента, профільними органами влади та представниками галузі продовжить роботу над підготовкою конкретних рішень.

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