  1. В Україні

Для фармацевтичної галузі готують масштабні зміни: що буде з ліками та виробниками

18:19, 3 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Комітеті з питань здоров'я нації обговорили підвищення доступності лікарських засобів, підтримку українських виробників, запровадження 2D-маркування ліків і медичних виробів, а також створення Українського фармацевтичного агентства.
Для фармацевтичної галузі готують масштабні зміни: що буде з ліками та виробниками
фото: Слуга народу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Доступність лікарських засобів, підтримка українських виробників, запровадження системи 2D-маркування ліків і медичних виробів, а також створення Українського фармацевтичного агентства стали основними темами робочої наради, що відбулася в Комітеті Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Нараду було ініційовано Офісом Президента за підсумками засідання Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові України, під час якого представники фармацевтичної галузі порушили низку питань, що потребують спільного опрацювання законодавчою та виконавчою владою.

У Комітеті зазначили, що українська фармацевтична галузь залишається однією з найстійкіших сфер економіки. Попри повномасштабну війну підприємства продовжують працювати, інвестувати у виробництво, забезпечувати населення лікарськими засобами, створювати робочі місця та сплачувати податки. Також фармацевтична промисловість залишається одним із лідерів серед переробних галузей за обсягами надходжень до державного бюджету, що має особливе значення в умовах війни.

Учасники наради наголосили, що розвиток фармацевтичної галузі є не лише економічним питанням, а й складовою національної безпеки. Держава працює над підтримкою українських виробників, створенням умов для локалізації виробництва міжнародних компаній, залученням інвестицій та гармонізацією українського законодавства з європейськими стандартами.

Також було підкреслено, що Комітет відкритий до конструктивного діалогу з усіма учасниками ринку для пошуку рішень, які будуть ефективними одночасно для пацієнтів, держави та бізнесу.

Окрему увагу під час наради приділили впровадженню системи верифікації лікарських засобів, взаємному визнанню сертифікатів GMP/GDP, спрощенню процедур перевірки ліків, підтримці національного виробника, локалізації виробництва, а також забезпеченню безперервної роботи фармацевтичних підприємств в умовах постійних російських атак на виробничі потужності та складські приміщення.

За підсумками зустрічі було домовлено, що найближчими тижнями органи виконавчої влади опрацюють пропозиції бізнес-асоціацій та учасників ринку. Після цього Комітет спільно з Міністерством охорони здоров’я, Офісом Президента, профільними органами влади та представниками галузі продовжить роботу над підготовкою конкретних рішень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Україна

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Рятувальник ДСНС дізнався про неправильний розрахунок грошового забезпечення після запиту адвоката: що вирішив ВС

Отримання додаткової інформації про розрахунок грошового забезпечення саме по собі не поновлює тримісячний строк звернення до суду.

Чи можуть відмовити у наданні адміністративної послуги через розбіжності в електронних реєстрах: що каже закон

Розбіжності між державними електронними реєстрами не є автоматичною підставою для відмови у наданні адміністративної послуги, а державний орган зобов’язаний самостійно перевірити інформацію та діяти в межах закону.

Якщо в одному провадженні кілька злочинів, примирення з потерпілим не допоможе — Верховний Суд

Верховний Суд роз'яснив, коли стаття 46 КК про примирення з потерпілим не може бути застосована.

Гуманітарну допомогу для стратегічних підприємств хочуть розширити, але у Раді побоюються її комерційного використання

Законопроєкт пропонує дозволити стратегічним підприємствам отримувати пожежну техніку як гуманітарну допомогу, однак у парламенті вважають, що окремі його положення потребують додаткового уточнення.

ВРП звернеться до Офісу Генпрокурора через можливе втручання в автоматизовану систему документообігу Солом’янського райсуду

ВРП ініціювала перевірку фактів фальсифікації процесуальних документів у Солом’янському районному суді міста Києва.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]