До Верховної Ради внесли проєкт постанови, який передбачає офіційне закріплення Духовного гімну України «Боже великий, єдиний» та визначає, на яких державних, громадських, релігійних, культурних і спортивних заходах його пропонують виконувати.

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В Україні пропонують офіційно затвердити Духовний гімн України «Боже великий, єдиний» та визначити порядок його виконання. До Верховної Ради внесли проєкт Постанови №15383 «Про Духовний гімн України».

Чому пропонують офіційно закріпити Духовний гімн

Зазначається, що Духовний гімн України «Боже великий, єдиний», створений на музику Миколи Лисенка зі словами Олександра Кониського наприкінці XIX століття, займає особливе місце в історії української культури та духовної традиції.

Автори законопроєкту наголошують, що у різні історичні періоди духовний гімн виконувався під час заходів національно-культурних рухів і національно-визвольних змагань, зберігався серед української діаспори, а після відновлення незалежності України став невід'ємною частиною багатьох державних, військових, пам'ятних та міжконфесійних церемоній. Зазначається, що він символізує цілісність і згуртованість Українського народу, його прагнення до свободи та миру.

У пояснювальній записці також зазначено, що Духовний гімн України «Боже великий, єдиний» протягом тривалого часу фактично є символом духовної єдності, гідності нації та молитви за Україну.

Крім того, нагадується, що Постановою Верховної Ради «Про встановлення Національного дня молитви» від 12 лютого 2025 року №4243-IX вже було започатковано виконання Духовного гімну України під час заходів, присвячених Національному дню молитви.

Яку проблему має вирішити постанова та яких результатів очікують

Водночас, як зазначають автори ініціативи, нині текст Духовного гімну України нормативно не закріплений, а порядок його виконання офіційно не визначений, що призводить до різних практик використання гімну у публічному просторі.

На думку авторів проєкту, ухвалення постанови дозволить впорядкувати використання Духовного гімну України, забезпечити збереження історичної пам'яті та сприятиме зміцненню духовної єдності Українського народу.

Метою проєкту постанови визначено нормативне врегулювання використання Духовного гімну України як об'єкта історичної та культурної спадщини Українського народу для сприяння духовному єднанню суспільства та утвердженню національної самосвідомості.

Проєктом постанови пропонується затвердити текст Духовного гімну України «Боже великий, єдиний» на музику Миколи Лисенка зі словами Олександра Кониського в редакції Олександра Кошиця, а також запровадити його виконання під час урочистих, публічних, державних, громадських, релігійних, культурно-мистецьких, спортивних та інших заходів.

Також документом пропонується внести зміни до пункту 2 Постанови Верховної Ради «Про встановлення Національного дня молитви» від 12 лютого 2025 року №4243-IX. Зокрема, передбачається, що засідання Верховної Ради у Національний день молитви розпочинатиметься виконанням Духовного гімну України «Боже великий, єдиний» відповідно до Постанови Верховної Ради «Про Духовний гімн України».

У пояснювальній записці зазначається, що наразі відповідні питання лише частково регулюються Постановою Верховної Ради «Про встановлення Національного дня молитви» від 12 лютого 2025 року №4243-IX.

Очікується, що у разі ухвалення документа буде сформовано єдиний підхід до виконання Духовного гімну України під час державних та інших урочистих заходів, а також забезпечено збереження національної культурної спадщини і зміцнення духовної єдності Українського народу.

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