В Верховную Раду внесли проект постановления, предусматривающий официальное закрепление Духовного гимна Украины «Боже великий, единый» и определяющий, на каких государственных, общественных, религиозных, культурных и спортивных мероприятиях его предлагают выполнять.

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В Украине предлагают официально утвердить Духовный гимн Украины «Боже великий, единый» и определить порядок его исполнения. В Верховную Раду внесен проект Постановления №15383 «О Духовном гимне Украины».

Почему предлагают официально закрепить Духовный гимн

Отмечается, что Духовный гимн Украины «Боже великий, единый», созданный на музыку Николая Лысенко со словами Александра Конисского в конце XIX века, занимает особое место в истории украинской культуры и духовной традиции.

Авторы законопроекта подчеркивают, что в разные исторические периоды Духовный гимн исполнялся во время мероприятий национально-культурных движений и национально-освободительной борьбы, сохранялся в среде украинской диаспоры, а после восстановления независимости Украины стал неотъемлемой частью многих государственных, военных, памятных и межконфессиональных церемоний. Отмечается, что он символизирует целостность и сплоченность Украинского народа, его стремление к свободе и миру.

В пояснительной записке также указано, что Духовный гимн Украины «Боже великий, единый» на протяжении длительного времени фактически является символом духовного единства, достоинства нации и молитвы за Украину.

Кроме того, напоминается, что Постановлением Верховной Рады «Об установлении Национального дня молитвы» от 12 февраля 2025 года №4243-IX уже было введено исполнение Духовного гимна Украины во время мероприятий, посвященных Национальному дню молитвы.

Какую проблему должно решить постановление и каких результатов ожидают

В то же время, как отмечают авторы инициативы, в настоящее время текст Духовного гимна Украины нормативно не закреплен, а порядок его исполнения официально не определен, что приводит к различной практике использования гимна в публичном пространстве.

По мнению авторов проекта, принятие постановления позволит упорядочить использование Духовного гимна Украины, обеспечить сохранение исторической памяти и будет способствовать укреплению духовного единства Украинского народа.

Целью проекта постановления определено нормативное урегулирование использования Духовного гимна Украины как объекта исторического и культурного наследия Украинского народа для содействия духовному единению общества и утверждению национального самосознания.

Проектом постановления предлагается утвердить текст Духовного гимна Украины «Боже великий, единый» на музыку Николая Лысенко со словами Александра Конисского в редакции Александра Кошица, а также ввести его исполнение во время торжественных, публичных, государственных, общественных, религиозных, культурно-художественных, спортивных и других мероприятий.

Также документом предлагается внести изменения в пункт 2 Постановления Верховной Рады «Об установлении Национального дня молитвы» от 12 февраля 2025 года №4243-IX. В частности, предусматривается, что заседание Верховной Рады в Национальный день молитвы будет начинаться исполнением Духовного гимна Украины «Боже великий, единый» на музыку Николая Лысенко со словами Александра Конисского в редакции Александра Кошица в соответствии с Постановлением Верховной Рады «О Духовном гимне Украины».

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время соответствующие вопросы лишь частично регулируются Постановлением Верховной Рады «Об установлении Национального дня молитвы» от 12 февраля 2025 года №4243-IX.

Ожидается, что в случае принятия документа будет сформирован единый подход к исполнению Духовного гимна Украины во время государственных и других торжественных мероприятий, а также обеспечено сохранение национального культурного наследия и укрепление духовного единства Украинского народа.

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