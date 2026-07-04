  1. В Украине

Работника, находящегося в розыске, можно забронировать от мобилизации: но только на 45 дней

08:12, 4 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Работодатель при определенных условиях может оформить такое бронирование, однако есть важные нюансы.
Работника, находящегося в розыске, можно забронировать от мобилизации: но только на 45 дней
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Предприятия, имеющие статус критически важных, могут временно забронировать военнообязанного работника, даже если он находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Однако такое бронирование имеет ряд условий, ограниченный срок действия и не освобождает работника от ответственности. Рассказываем, кого можно забронировать, на какой срок и что будет, если нарушения не будут устранены.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Кого можно забронировать

Военнообязанных работников предприятий, учреждений и организаций, независимо от количества забронированных, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других воинских формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса, которые:

  • не уточнили персональные данные;
  • не имеют или оформили ненадлежащим образом военно-учетные документы;
  • не состоят на воинском учете;
  • находятся в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Условия бронирования

  • срок бронирования таких военнообязанных работников не может превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора;
  • применяется один раз в календарный год для каждого работника.

В случае устранения таким военнообязанным работником в течение срока бронирования нарушений правил воинского учета такой работник подлежит бронированию на общих основаниях.

Испытательный срок

При заключении трудового договора с военнообязанным работником испытательный срок не может превышать 45 календарных дней.

Это правило применяется ко всем категориям работников независимо от профессии или квалификации.

Освобождает ли бронирование от ответственности

Нет. Бронирование таких военнообязанных работников не освобождает их от установленной законом ответственности за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Если работник не устранит нарушения за 45 дней

Работодатель может уволить его на законных основаниях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

розыск мобилизация бронирование
Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Блоги

Публикации

Владельцев громких автомобилей и мотоциклов ждут штрафы до 34 тысяч грн и лишение водительских прав

За чрезмерный шум от автомобилей и мотоциклов предлагают штрафовать до 34 тыс. грн и лишать водительских прав во время войны.

ВСП получает право «охоты» на судей: дисциплинарные дела смогут открывать без жалоб, а рассекреченные НСРД станут основанием для увольнения судей

Законопроект по совершенствованию процедур ВСП обещает сделать дисциплинарную практику предсказуемой и устойчивой: какие ловушки готовит документ для судей и как он расширяет «автономию» Высшего совета правосудия.

Спасатель ГСЧС узнал о неправильном расчете денежного обеспечения после запроса адвоката: что решил ВС

Получение дополнительной информации о расчете денежного обеспечения само по себе не восстанавливает трехмесячный срок обращения в суд.

Могут ли отказать в предоставлении административной услуги из-за разногласий в электронных реестрах: что говорит закон

Разногласия между государственными электронными реестрами не являются автоматическим основанием для отказа в предоставлении административной услуги, а государственный орган обязан самостоятельно проверить информацию и действовать в рамках закона.

Если в одном производстве несколько преступлений, примирение с потерпевшим не поможет — Верховный Суд

Верховный Суд разъяснил, когда статья 46 УК о примирении с потерпевшим не может быть применена.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]