Работника, находящегося в розыске, можно забронировать от мобилизации: но только на 45 дней

Работодатель при определенных условиях может оформить такое бронирование, однако есть важные нюансы.

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Предприятия, имеющие статус критически важных, могут временно забронировать военнообязанного работника, даже если он находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Однако такое бронирование имеет ряд условий, ограниченный срок действия и не освобождает работника от ответственности. Рассказываем, кого можно забронировать, на какой срок и что будет, если нарушения не будут устранены.

Кого можно забронировать

Военнообязанных работников предприятий, учреждений и организаций, независимо от количества забронированных, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других воинских формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса, которые:

не уточнили персональные данные;

не имеют или оформили ненадлежащим образом военно-учетные документы;

не состоят на воинском учете;

находятся в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Условия бронирования

срок бронирования таких военнообязанных работников не может превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора;

применяется один раз в календарный год для каждого работника.

В случае устранения таким военнообязанным работником в течение срока бронирования нарушений правил воинского учета такой работник подлежит бронированию на общих основаниях.

Испытательный срок

При заключении трудового договора с военнообязанным работником испытательный срок не может превышать 45 календарных дней.

Это правило применяется ко всем категориям работников независимо от профессии или квалификации.

Освобождает ли бронирование от ответственности

Нет. Бронирование таких военнообязанных работников не освобождает их от установленной законом ответственности за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Если работник не устранит нарушения за 45 дней

Работодатель может уволить его на законных основаниях.

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