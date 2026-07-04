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Працівника в розшуку можна забронювати від мобілізації: але лише на 45 днів

08:12, 4 липня 2026
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За певних умов роботодавець може оформити таке бронювання, але є важливі нюанси.
Працівника в розшуку можна забронювати від мобілізації: але лише на 45 днів
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Підприємства, які мають статус критично важливих, можуть тимчасово забронювати військовозобов’язаного працівника, навіть якщо він перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. Однак таке бронювання має низку умов, обмежений строк дії та не звільняє працівника від відповідальності. Розповідаємо, кого можна забронювати, на який термін та що буде, якщо порушення не усунути.

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Кого можна забронювати

Військовозобов’язаних працівників підприємств, установ і організацій, незалежно від кількості заброньованих, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу, які:

  • не уточнили персональні дані;
  • не мають або оформили неналежним чином військово-облікові документи;
  • не перебувають на військовому обліку;
  • перебувають у розшуку за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Умови бронювання

  • строк бронювання таких військовозобов’язаних працівників не може перевищувати 45 календарних днів із дня укладення трудового договору;
  • застосовується один раз на календарний рік для кожного працівника.

У разі усунення таким військовозобов’язаним працівником протягом строку бронювання порушень правил військового обліку такий працівник підлягає бронюванню на загальних підставах.

Строк випробування

При укладенні трудового договору з військовозобов’язаним працівником строк випробування не може перевищувати 45 календарних днів.

Це правило застосовується до всіх категорій працівників незалежно від професії чи кваліфікації.

Чи звільняє бронювання від відповідальності

Ні. Бронювання таких військовозобов’язаних працівників не звільняє їх від встановленої законом відповідальності за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Якщо працівник не усуне порушення за 45 днів

Роботодавець може звільнити його на законних підставах.

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