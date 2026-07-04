Податок на нерухомість: які об'єкти не підлягають оподаткуванню у 2026 році

Інженерні споруди, які не мають ознак будівель, не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно.

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Не всі об'єкти нерухомого майна підлягають оподаткуванню. Якщо нерухомість не має ознак будівлі та відповідно до Національного класифікатора будівель і споруд належить до інженерних споруд, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за неї не сплачується.

Які об'єкти є платниками податку на нерухомість

У ДПС нагадали, що відповідно до підпункту 266.2.1 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі їх частки.

Податковий кодекс визначає:

об'єкти житлової нерухомості — будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, а також дачні та садові будинки;

— будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, а також дачні та садові будинки; об'єкти нежитлової нерухомості — будівлі та приміщення, що не віднесені до житлового фонду.

До нежитлової нерухомості, зокрема, належать господарські (присадибні) будівлі — допоміжні нежитлові приміщення, серед яких сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції та інші будівлі.

Чим будівля відрізняється від споруди

Податковий кодекс чітко розмежовує поняття будівель і споруд.

Так, будівлі — це земельні поліпшення, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених конструкцій, утворюють наземні чи підземні приміщення та призначені для проживання або перебування людей, розміщення майна, тварин, рослин, зберігання матеріальних цінностей або здійснення господарської діяльності.

Водночас споруди — це земельні поліпшення, які не належать до будівель і призначені для виконання спеціальних технічних функцій.

Які інженерні споруди не оподатковуються

Відповідно до Національного класифікатора будівель та споруд НК 018:2023, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 16 травня 2023 року № 3573, усі інженерні споруди, які не належать до будівель, віднесено до розділу 2 Класифікатора.

До нього, зокрема, належать:

транспортна інфраструктура (код 21) — шляхи, вулиці, дороги, дорожні споруди, споруди суднобудівної промисловості;

— шляхи, вулиці, дороги, дорожні споруди, споруди суднобудівної промисловості; трубопроводи, лінії електронних комунікаційних мереж та електропередачі (код 22) — магістральні водопроводи, наземні, підземні або підводні лінії електронних комунікаційних мереж, релейні системи, радіо- і телевізійні мережі, кабельні мережі, телекомунікаційні вежі та радіокомунікаційні споруди;

— магістральні водопроводи, наземні, підземні або підводні лінії електронних комунікаційних мереж, релейні системи, радіо- і телевізійні мережі, кабельні мережі, телекомунікаційні вежі та радіокомунікаційні споруди; комплексні споруди промислових об'єктів (код 23) — установки та споруди шахт, кар'єрів, гірничодобувних свердловин, завантажувальні та розвантажувальні станції, копри шахт, коксохімічні та газові заводи;

— установки та споруди шахт, кар'єрів, гірничодобувних свердловин, завантажувальні та розвантажувальні станції, копри шахт, коксохімічні та газові заводи; інші інженерні споруди (код 24) — спортивні майданчики та поля, обладнані для занять спортом на відкритому повітрі, зокрема для футболу, бейсболу, регбі, водних видів спорту, легкої атлетики, автомобільних, велосипедних або кінних перегонів.

За які об'єкти податок на нерухомість не сплачується

Об'єкти нерухомості, віднесені до розділу 2 Національного класифікатора будівель та споруд НК 018:2023, не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо вони не мають ознак будівель у значенні, визначеному Податковим кодексом України.

Таким чином, інженерні споруди, які виконують спеціальні технічні функції та не відповідають визначенню будівлі, не підлягають оподаткуванню податком на нерухоме майно.

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