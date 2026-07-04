Повірка лічильників газу й електроенергії: коли її проводять та хто оплачує

Хто має оплачувати повірку, як часто її проводять та що відбувається, якщо лічильник знімають.

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Періодична повірка побутових лічильників газу та електроенергії є обов'язковою, однак оплачувати її, а також демонтаж, транспортування, ремонт і встановлення приладів у більшості випадків мають не споживачі, а постачальники відповідних послуг. Водночас закон визначає строки проведення повірки, міжповірочні інтервали та порядок розрахунків, якщо лічильник тимчасово зняли.

Повірка лічильників є обов'язковою

Відповідно до статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», лічильники, які використовуються для обліку спожитих для побутових потреб природного газу та електроенергії, підлягають обов'язковій періодичній повірці, а також повірці після ремонту.

У Держпродспоживслужбі нагадали, що законодавством визначено порядок проведення такої повірки, джерела її фінансування, строки та відповідальність сторін.

Хто оплачує повірку, ремонт і встановлення

Періодична повірка, технічне обслуговування та ремонт засобів вимірювальної техніки, які належать фізичним особам або є спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, проводяться за рахунок суб'єктів господарювання, що надають послуги з газо- та електропостачання.

Це правило поширюється не лише на саму повірку, а й на демонтаж, транспортування та повторне встановлення лічильників після завершення необхідних робіт.

Як часто потрібно проводити повірку

Законодавством встановлено різні міжповірочні інтервали залежно від виду та класу приладу:

лічильники газу та пристрої перетворення об'єму класу точності 1,0 — один раз на 2 роки;

лічильники газу класу точності 1,5 — один раз на 8 років;

лічильники електроенергії — один раз на 4 роки.

Водночас повірка газових лічильників, строк якої настав, має бути проведена протягом трьох місяців після завершення опалювального сезону.

Хто відповідає за своєчасну повірку

Відповідальність за своєчасне проведення періодичної повірки, технічного обслуговування, ремонту, а також демонтажу, транспортування і монтажу лічильників покладається на суб'єктів господарювання, які надають послуги з газо- та електропостачання.

Як нараховують плату, якщо лічильник зняли

Якщо на час проведення повірки газового лічильника неможливо встановити інший прилад, розрахунки зі споживачем здійснюються за середньомісячним або середньодобовим обсягом споживання природного газу за аналогічний період попереднього року.

Якщо фактичний період користування газом становив менше шести місяців, розрахунок проводиться за фактичний період споживання.

Що відбувається після повірки газового лічильника

Якщо знятий на повірку лічильник перебуває у власності оператора газорозподільної мережі (Оператора ГРМ), він зобов'язаний протягом двох місяців із дня демонтажу за власний рахунок встановити розрахунковий лічильник на місце знятого.

Якщо власником лічильника є побутовий споживач і після повірки прилад визнано придатним до експлуатації, оператор ГРМ повинен встановити його назад протягом двох місяців із дати зняття.

У разі якщо лічильник споживача за результатами повірки визнано непридатним до подальшої експлуатації, оператор ГРМ визначає, чи доцільно його ремонтувати, враховуючи технічні та економічні чинники.

Якщо ремонт визнають доцільним, відремонтований прилад мають встановити протягом двох місяців із дня його демонтажу.

Якщо ж ремонт є недоцільним, оператор ГРМ повинен не пізніше ніж через два місяці після зняття лічильника, а також протягом 15 робочих днів після отримання результатів повірки:

безкоштовно встановити власний розрахунковий лічильник аналогічного типорозміру;

повернути споживачу його лічильник;

письмово повідомити про результати повірки та рішення щодо недоцільності ремонту.

У такому випадку побутовий споживач не має права відмовитися від встановлення розрахункового лічильника оператора ГРМ.

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