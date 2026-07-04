Поверка счетчиков газа и электроэнергии: когда ее проводят и кто оплачивает

Кто должен оплачивать поверку, как часто ее проводят и что происходит, если счетчик снимают.

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Периодическая поверка бытовых счетчиков газа и электроэнергии является обязательной, однако оплачивать ее, а также демонтаж, транспортировку, ремонт и установку приборов в большинстве случаев должны не потребители, а поставщики соответствующих услуг. Вместе с тем закон определяет сроки проведения поверки, межповерочные интервалы и порядок расчетов, если счетчик временно сняли.

Поверка счетчиков является обязательной

В соответствии со статьей 17 Закона Украины «О метрологии и метрологической деятельности», счетчики, используемые для учета потребленных для бытовых нужд природного газа и электроэнергии, подлежат обязательной периодической поверке, а также поверке после ремонта.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что законодательством определены порядок проведения такой поверки, источники ее финансирования, сроки и ответственность сторон.

Кто оплачивает поверку, ремонт и установку

Периодическая поверка, техническое обслуживание и ремонт средств измерительной техники, принадлежащих физическим лицам или являющихся общей собственностью совладельцев многоквартирного дома, проводятся за счет субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по газо- и электроснабжению.

Это правило распространяется не только на саму поверку, но и на демонтаж, транспортировку и повторную установку счетчиков после завершения необходимых работ.

Как часто нужно проводить поверку

Законодательством установлены различные межповерочные интервалы в зависимости от вида и класса прибора:

счетчики газа и устройства преобразования объема класса точности 1,0 — один раз в 2 года;

счетчики газа класса точности 1,5 — один раз в 8 лет;

счетчики электроэнергии — один раз в 4 года.

Вместе с тем поверка газовых счетчиков, срок которой наступил, должна быть проведена в течение трех месяцев после завершения отопительного сезона.

Кто отвечает за своевременную поверку

Ответственность за своевременное проведение периодической поверки, технического обслуживания, ремонта, а также демонтажа, транспортировки и монтажа счетчиков возлагается на субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по газо- и электроснабжению.

Как начисляют плату, если счетчик сняли

Если на время проведения поверки газового счетчика невозможно установить другой прибор, расчеты с потребителем осуществляются по среднемесячному или среднесуточному объему потребления природного газа за аналогичный период предыдущего года.

Если фактический период пользования газом составлял менее шести месяцев, расчет проводится за фактический период потребления.

Что происходит после поверки газового счетчика

Если снятый на поверку счетчик находится в собственности оператора газораспределительной сети (Оператора ГРМ), он обязан в течение двух месяцев со дня демонтажа за свой счет установить расчетный счетчик на место снятого.

Если собственником счетчика является бытовой потребитель и после поверки прибор признан пригодным к эксплуатации, оператор ГРМ обязан установить его обратно в течение двух месяцев со дня снятия.

Если по результатам поверки счетчик потребителя признан непригодным к дальнейшей эксплуатации, оператор ГРМ определяет, целесообразно ли его ремонтировать, учитывая технические и экономические факторы.

Если ремонт признают целесообразным, отремонтированный прибор должен быть установлен в течение двух месяцев со дня его демонтажа.

Если же ремонт признан нецелесообразным, оператор ГРМ обязан не позднее чем через два месяца после снятия счетчика, а также в течение 15 рабочих дней после получения результатов поверки:

бесплатно установить собственный расчетный счетчик аналогичного типоразмера;

вернуть потребителю его счетчик;

письменно уведомить о результатах поверки и принятом решении о нецелесообразности ремонта.

В таком случае бытовой потребитель не имеет права отказаться от установки расчетного счетчика оператора ГРМ.

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