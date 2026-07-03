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Нідерланди погодилися розмістити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України

18:13, 3 липня 2026
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Нідерланди ухвалили рішення про розміщення повноцінного Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, який має забезпечити притягнення до відповідальності найвищого політичного та військового керівництва держав-агресорів.
Нідерланди погодилися розмістити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України
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Нідерланди прийняли рішення про розміщення повноцінного Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомили в Офісі Президента. 

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Зазначається, що рішення Нідерландів є важливим кроком на шляху до створення міжнародного механізму, який має забезпечити притягнення до відповідальності найвищого політичного та військового керівництва держав-агресорів за злочин агресії проти України.

Ідея створення такого трибуналу, яка ще кілька років тому здавалася малоймовірною, нині набуває практичної реалізації. Спеціальний трибунал має забезпечити відповідальність керівництва держав-агресорів за рішення розпочати війну проти України.

Раніше в Офісі Президента заявляли, що Україна очікує офіційного запуску Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти РФ вже у 2027 році. Процес створення трибуналу перейшов до активної стадії реалізації, завершивши основні юридичні приготування. З лютого 2026 року в Гаазі та Страсбурзі діє робоча група, яка займається організаційними аспектами. Для її функціонування Європейський Союз виділив 10 мільйонів євро.

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Нідерланди

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