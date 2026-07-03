Нідерланди погодилися розмістити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України

Нідерланди ухвалили рішення про розміщення повноцінного Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, який має забезпечити притягнення до відповідальності найвищого політичного та військового керівництва держав-агресорів.

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Нідерланди прийняли рішення про розміщення повноцінного Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомили в Офісі Президента.

Зазначається, що рішення Нідерландів є важливим кроком на шляху до створення міжнародного механізму, який має забезпечити притягнення до відповідальності найвищого політичного та військового керівництва держав-агресорів за злочин агресії проти України.

Ідея створення такого трибуналу, яка ще кілька років тому здавалася малоймовірною, нині набуває практичної реалізації. Спеціальний трибунал має забезпечити відповідальність керівництва держав-агресорів за рішення розпочати війну проти України.

Раніше в Офісі Президента заявляли, що Україна очікує офіційного запуску Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти РФ вже у 2027 році. Процес створення трибуналу перейшов до активної стадії реалізації, завершивши основні юридичні приготування. З лютого 2026 року в Гаазі та Страсбурзі діє робоча група, яка займається організаційними аспектами. Для її функціонування Європейський Союз виділив 10 мільйонів євро.

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