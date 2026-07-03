Україна запропонувала Польщі пакет антикризових кроків для зниження напруги у двосторонніх відносинах

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після переговорів із главою МЗС Польщі Радославом Сікорським у Варшаві повідомив, що Київ запропонував польській стороні пакет антикризових кроків для зниження напруги у двосторонніх відносинах.

фото: Андрій Сибіга

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про зустріч із віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, яка відбулася 3 липня у Варшаві. За підсумками переговорів українська сторона запропонувала Польщі «пакет антикризових кроків» для зниження напруги у двосторонніх відносинах.

За словами Сибіги, Україна запропонувала започаткувати консультації між міністерствами закордонних справ двох країн, провести зустріч істориків, які спеціалізуються на періоді Другої світової війни та брали участь у Польсько-українському конгресі істориків у травні, а також залучити релігійних лідерів обох держав до двостороннього діалогу.

«Україна відкрита до рівноправного і чесного діалогу», — наголосив міністр.

Він зазначив, що сторони відзначили суттєвий прогрес у врегулюванні чутливих історичних питань за останні півтора року. Зокрема, було розблоковано проведення ексгумацій та відновлено роботу Польсько-українського конгресу істориків. Сибіга також запевнив, що Україна й надалі видаватиме дозволи на проведення пошукових та ексгумаційних робіт.

Окремо глава МЗС повідомив, що під час зустрічі ще раз пояснив польській стороні, що рішення українських військових щодо назви одного з підрозділів не мало антипольського характеру.

«Ми поважаємо чужу історію — і такого ж підходу щодо нашої історії та незалежності очікуємо від наших партнерів», — зазначив він.

Також під час переговорів сторони обговорили перспективи військово-технічного співробітництва та обмінялися думками напередодні саміту НАТО в Анкарі.

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