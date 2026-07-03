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Украина предложила Польше пакет антикризисных шагов для снижения напряжения в двусторонних отношениях

19:53, 3 июля 2026
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после переговоров с главой МИД Польши Радославом Сикорским в Варшаве сообщил, что Киев предложил польской стороне пакет антикризисных шагов по снижению напряжения в двусторонних отношениях.
Украина предложила Польше пакет антикризисных шагов для снижения напряжения в двусторонних отношениях
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о встрече с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, которая состоялась 3 июля в Варшаве. По итогам переговоров украинская сторона предложила Польше «пакет антикризисных шагов» для снижения напряженности в двусторонних отношениях.

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По словам Сибиги, Украина предложила начать консультации между министерствами иностранных дел двух стран, провести встречу историков, специализирующихся на периоде Второй мировой войны и принимавших участие в Польско-украинском конгрессе историков в мае, а также привлечь религиозных лидеров обеих стран к двустороннему диалогу.

«Украина открыта к равноправному и честному диалогу», — подчеркнул министр.

Он отметил, что стороны констатировали существенный прогресс в урегулировании чувствительных исторических вопросов за последние полтора года. В частности, были разблокированы эксгумационные работы и возобновлена деятельность Польско-украинского конгресса историков. Сибига также заверил, что Украина и в дальнейшем будет выдавать разрешения на проведение поисковых и эксгумационных работ.

Отдельно глава МИД сообщил, что во время встречи еще раз объяснил польской стороне, что решение украинских военных относительно названия одного из подразделений не имело антипольского характера.

«Мы уважаем чужую историю — и такого же подхода к нашей истории и независимости ожидаем от наших партнеров», — отметил он.

Также в ходе переговоров стороны обсудили перспективы военно-технического сотрудничества и обменялись мнениями в преддверии саммита НАТО в Анкаре.

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Польша Украина

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