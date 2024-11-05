В ГСЧС напомнили гражданам правила пользования обогревателями

Неправильное использование обогревателей может привести к крайне опасным ситуациям.

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Главное управление ГСЧС Украины в Киеве сообщило, что обогреватели обеспечивают тепло в домах, однако их неправильное использование может привести к крайне опасным ситуациям.

В целях безопасности жизни и дома спасатели напомнили об основных правилах пользования отопительными устройствами:

- Следуйте инструкциям производителя – только прочитав инструкцию вы можете узнать особенности и ограничения использования того или иного прибора;

- Не оставляйте обогреватели без присмотра — аварийная работа электросети или любые другие причины могут привести к возгоранию, которое быстро распространится на ваш дом;

- Избегайте перегрузки электросети – подключайте обогреватели к отдельным розеткам и не используйте удлинители;

- Не устанавливайте обогреватели рядом с легковоспламеняющимися материалами – безопасное расстояние поможет снизить риски возгорания;

- Проверяйте исправность оборудования перед каждым использованием – в случае повреждений обратитесь к специалистам.

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