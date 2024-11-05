На Харьковщине из-за детонации взрывоопасного предмета пострадали двое детей

Детей 11 и 12 лет доставили в медучреждение.

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На Харьковщине в одном из сел Изюмского района в результате детонации взрывоопасного предмета пострадали два мальчика 11 и 12 лет. Об этом сообщили в областной военной администрации 4 ноября.

«У пострадавших – взрывные травмы с множественными обломочными повреждениями ног. Детей доставили в медучреждение», - отметили в ОВА.

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