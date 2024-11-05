Киевлянам предлагают рассказать, как улучшить летние площадки заведений

Опрос заканчивается уже 5 ноября.

В приложении Киев Цифровой заканчивается опрос о том, как улучшить летние площадки у кафе и ресторанов Киева.

Как отмечается, в 2023 году в городе обустроили 745 летних площадок возле кафе и ресторанов и 94 сезонных, работающих в течение всего года. В 2024 году открыли 924 летника.

В 2025 году ожидают еще больше, ведь спрос растет. В то же время, незаконно размещенные площадки загромождают архитектуру города, нарушают санитарные нормы и правила безбарьерности.

Вскоре город начинает работу над правилами размещения. Учтут архитектурные особенности исторического центра, потребности владельцев и пожелания горожан.

Присоединиться к опросу можно в разделе «Электронная Демократия».

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