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В Харьковской области ликвидировали мошенническую схему получения компенсации через єВідновлення

07:00, 5 ноября 2024
Схему создали два государственных регистратора и две местные жительницы.
В Харьковской области ликвидировали мошенническую схему получения компенсации через єВідновлення
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В Харьковской области 4 лицам сообщено о подозрении в мошенничестве и изготовлении и подлоге официального документа с целью его использования.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, в 2023 году два государственных регистратора и две местные жительницы организовали «схему» фактически обворовывания Государственного бюджета через программу «єВідновлення». Они оформили документы с фиктивными сведениями для дальнейшего получения денег за якобы разрушенное здание на территории Оскольской ТГ Изюмского района в результате вооруженной агрессии рф.

«На самом деле дом не испытывал никаких повреждений или разрушений во время полномасштабного вторжения врага. Он был демонтирован еще до начала войны, а какие-либо правоустанавливающие документы на него отсутствуют», - заявили в ОГП.

В ведомстве отметили, что благодаря поддельным документам была произведена государственная регистрация права собственности на этот объект недвижимости. Уже в марте 2024 года из-за незаконной сделки в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества сформирован сертификат на сумму более 1,5 млн грн, который дает право на получение компенсации.

В настоящее время решается вопрос об аресте имущества подозреваемых и избрании мер пресечения в виде содержания под стражей.

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офис генерального прокурора

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