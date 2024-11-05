На Харківщині ліквідували шахрайську схему одержання компенсації через єВідновлення

Схему створили дві державні реєстраторки та дві місцеві мешканки.

У Харківській області чотирьом особам повідомлено про підозру у шахрайстві і виготовленні та підробленні офіційного документа з метою його використання.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, у 2023 році дві державні реєстраторки та дві місцеві мешканки організували «схему» фактично обкрадання Державного бюджету через програму «єВідновлення». Вони оформили документи з фіктивними відомостями для подальшого отримання грошей за нібито зруйнований будинок на території Оскільської ТГ Ізюмського району внаслідок збройної агресії рф.

«Насправді будинок не зазнавав жодних пошкоджень чи руйнувань під час повномасштабного вторгнення ворога. Він був демонтований ще до початку війни, а будь-які правовстановлюючі документи на нього відсутні», - заявили у ОГП.

У відомстві зазначили, що завдяки підробленим документам була проведена державна реєстрація права власності на цей об’єкт нерухомості. Вже у березні 2024 року через незаконну оборудку у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна сформовано сертифікат на суму понад 1,5 млн грн, який дає право на отримання компенсації.

На теперішній час вирішується питання про арешт майна підозрюваних та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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