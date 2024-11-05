Розікрав кошти на ремонт будинку культури — ексголову сільради на Хмельниччині ув’язнили за зловживання владою

Посадовець уклав договір з підприємцем на капітальний ремонт будинку культури, але, незважаючи на неповне виконання робіт, підписав акти приймання виконаних робіт із внесеними до них недостовірними даними.

На Хмельниччині судили колишнього сільського голову одного із сіл Кам’янець-Подільського району за зловживання владою, повідомляє обласна прокуратура.

Його засуджено до 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій в органах місцевого самоврядування строком на 3 роки та штрафом у розмірі 17 тисяч гривень.

Встановлено, що у грудні 2016 року посадовець уклав із підприємцем договір на здійснення капітального ремонту приміщення будинку культури. Загальна вартість робіт становила майже 800 тисяч грн.

Попри те, що вони не були виконані в повному обсязі, сільський голова підписав акти приймання виконаних робіт із внесеними до них недостовірними даними. Обсяги робіт та вартість використаних матеріалів в них були завищені.

Дії обвинуваченого заподіяли шкоду державним інтересам на суму 250 тисяч гривень.

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