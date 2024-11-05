Розікрав кошти на ремонт будинку культури — ексголову сільради на Хмельниччині ув’язнили за зловживання владою

На Хмельниччині судили колишнього сільського голову одного із сіл Кам’янець-Подільського району за зловживання владою, повідомляє обласна прокуратура.
Його засуджено до 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій в органах місцевого самоврядування строком на 3 роки та штрафом у розмірі 17 тисяч гривень.
Встановлено, що у грудні 2016 року посадовець уклав із підприємцем договір на здійснення капітального ремонту приміщення будинку культури. Загальна вартість робіт становила майже 800 тисяч грн.
Попри те, що вони не були виконані в повному обсязі, сільський голова підписав акти приймання виконаних робіт із внесеними до них недостовірними даними. Обсяги робіт та вартість використаних матеріалів в них були завищені.
Дії обвинуваченого заподіяли шкоду державним інтересам на суму 250 тисяч гривень.
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