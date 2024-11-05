Разворовал средства на ремонте дома культуры — экс-главу сельсовета в Хмельницкой области посадили за злоупотребление властью

Чиновник заключил договор с предпринимателем на капитальный ремонт дома культуры, но, несмотря на неполное выполнение работ, подписал акты приемки выполненных работ с внесенными в них недостоверными данными.

В Хмельницкой области судили бывшего сельского голову одного из сел Каменец-Подольского района за злоупотребление властью, сообщает областная прокуратура.

Он приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в органах местного самоуправления сроком на 3 года и штрафом в размере 17 тысяч гривен.

Установлено, что в декабре 2016 года должностное лицо заключило с предпринимателем договор на осуществление капитального ремонта помещения дома культуры. Общая стоимость работ составила около 800 тысяч грн.

Несмотря на то, что они не были исполнены в полном объеме, сельский голова подписал акты приемки выполненных работ с внесенными в них недостоверными данными. Объемы работ и стоимость использованных материалов были завышены.

Действия обвиняемого нанесли ущерб государственным интересам на сумму 250 тысяч гривен.

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