На улице Грушевского в Киеве из-за ремонта дорожного покрытия ограничат движение

До 11 ноября частично ограничат движение по улице Михаила Грушевского.

В столице с 5 ноября частично ограничат движение по улице Михаила Грушевского. Как пишут в КГГА, ограничения будут действовать до 11 ноября с 8:00 до 20:00.

«Ограничения связаны с текущим ремонтом дорожного покрытия на участке от Аллеи Магдебургского права до Европейской площади», - объясняют в КГГА.

Участников дорожного движения призывают учитывать ограничения при планировании маршрута.

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