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На вулиці Грушевського у Києві через ремонт дорожнього покриття обмежать рух

23:59, 4 листопада 2024
До 11 листопада частково обмежать рух вулицею Михайла Грушевського.
На вулиці Грушевського у Києві через ремонт дорожнього покриття обмежать рух
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У столиці із 5 листопада частково обмежать рух вулицею Михайла Грушевського. Як пишуть у КМДА, обмеження буде діяти до 11 листопада з 8:00 до 20:00.

«Обмеження пов’язані з поточним ремонтом дорожнього покриття на ділянці від Алеї Магдебурзького права до Європейської площі», - пояснюють у КМДА.

Учасників дорожнього руху закликають враховувати обмеження під час планування маршруту.

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Київ дороги

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