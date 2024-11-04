На вулиці Грушевського у Києві через ремонт дорожнього покриття обмежать рух

До 11 листопада частково обмежать рух вулицею Михайла Грушевського.

У столиці із 5 листопада частково обмежать рух вулицею Михайла Грушевського. Як пишуть у КМДА, обмеження буде діяти до 11 листопада з 8:00 до 20:00.

«Обмеження пов’язані з поточним ремонтом дорожнього покриття на ділянці від Алеї Магдебурзького права до Європейської площі», - пояснюють у КМДА.

Учасників дорожнього руху закликають враховувати обмеження під час планування маршруту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.