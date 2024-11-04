Українцям повідомили, як змінити реквізити єВідновлення

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило громадянам, як змінити реквізити єВідновлення.
Процедура зміни реквізитів буде залежати від того, як була подана заява єВідновлення: через застосунок Дія, портал Дія чи ЦНАП.
- Якщо заява була подана через застосунок Дія, то заявник отримує сповіщення що платіж був відхилений банком та одразу може змінити реквізити в застосунку.
- Якщо заява була подана через портал Дія, то заявник отримує сповіщення на пошту і йому необхідно авторизуватись на порталі в своєму кабінеті користувача та змінити реквізити у раніше поданій заяві.
- Якщо заява була подана особисто заявник або законними чи уповноваженими представниками заявника через ЦНАП, то необхідно звернутись в ЦНАП та змінити реквізити. Це може бути будь-який ЦНАП, а не лише той, де ви подавали заяву вперше.
У міністерстві нагадали, що для зміни реквізитів заявник повинен мати активні рахунки єВідновлення в одному з банків-партнерів програми.
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