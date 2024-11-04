Українцям повідомили, як змінити реквізити єВідновлення

Процедура зміни реквізитів буде залежати від того, як була подана заява єВідновлення.

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило громадянам, як змінити реквізити єВідновлення.

Процедура зміни реквізитів буде залежати від того, як була подана заява єВідновлення: через застосунок Дія, портал Дія чи ЦНАП.

- Якщо заява була подана через застосунок Дія, то заявник отримує сповіщення що платіж був відхилений банком та одразу може змінити реквізити в застосунку.

- Якщо заява була подана через портал Дія, то заявник отримує сповіщення на пошту і йому необхідно авторизуватись на порталі в своєму кабінеті користувача та змінити реквізити у раніше поданій заяві.

- Якщо заява була подана особисто заявник або законними чи уповноваженими представниками заявника через ЦНАП, то необхідно звернутись в ЦНАП та змінити реквізити. Це може бути будь-який ЦНАП, а не лише той, де ви подавали заяву вперше.

У міністерстві нагадали, що для зміни реквізитів заявник повинен мати активні рахунки єВідновлення в одному з банків-партнерів програми.

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