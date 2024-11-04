Відкривали на ухилянтів кримінальні провадження, щоб вони уникли мобілізації — судитимуть учасників схеми

«Послуга» коштувала 100 тисяч гривень, проте якщо військовозобов’язаний вже перебував у розшуку за матеріалами ТЦК, то сума зростала майже на 10%.

ДБР завершило досудове розслідування та направило до суду обвинувальні акти щодо старости одного з округів Радивилівської міської ради та правоохоронця з Рівненщини, які організували заробіток на ухилянтах. Про це повідомив офіційний сайт Бюро.

Організував оборудку, яка діяла з березня до травня 2024 року, правоохоронець. Його спільник-староста згідно зі своїми повноваженнями видавав чоловіка повістки до військкомату. Під час видачі документів він натякав, що може допомогти з ухиленням від військової служби.

Згідно з схемою, правоохоронець штучно відкривав на військовозобов’язаного кримінальне провадження, за яким йому могло бути призначене умовне покарання терміном на 1-2 роки. На час слідства та фіктивного відбування покарання «клієнти» уникали мобілізації.

«Послуга» коштувала у середньому 100 тис. грн, проте якщо військовозобов’язаний вже перебував у розшуку за матеріалами ТЦК, то сума зростала майже на 10%.

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