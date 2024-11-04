В Україні через російську агресію постраждали 1179 об’єктів культурної спадщини

Через російську агресію 1 179 пам’яток культурної спадщини постраждали в Україні, з них у жовтні – 10 об’єктів. Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України (МСКС) за інформацією обласних та Київської міської військової адміністрації.
З них національного значення — 120, місцевого — 990, щойно виявлених — 69.
Як зазначається у повідомленні, повторні влучання у пошкоджені раніше пам’ятки культурної спадщини відбулися в Запорізькій, Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Нові — в Донецькій, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях.
На сьогодні пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема:
Водночас у МКСК зазначають, що тимчасова окупація унеможливлює обрахунок точної кількості пошкоджених пам’яток культурної спадщини.
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