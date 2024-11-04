В Україні через російську агресію постраждали 1179 об’єктів культурної спадщини

З них у жовтні – 10 об’єктів.

Джерело фото: mcsc.gov.ua

Через російську агресію 1 179 пам’яток культурної спадщини постраждали в Україні, з них у жовтні – 10 об’єктів. Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України (МСКС) за інформацією обласних та Київської міської військової адміністрації.

З них національного значення — 120, місцевого — 990, щойно виявлених — 69.

Як зазначається у повідомленні, повторні влучання у пошкоджені раніше пам’ятки культурної спадщини відбулися в Запорізькій, Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Нові — в Донецькій, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях.

На сьогодні пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема:

у Харківській області — 316,

Донецькій — 163,

Херсонській — 157,

Одеській — 116,

Київській області та м. Києві — 81,

Чернігівській — 65,

Львівській — 60,

Запорізькій — 53,

Миколаївській та Дніпропетровській — по 41,

Луганській — 31,

Сумській — 29,

Хмельницькій — 10,

Полтавській — 6,

Вінницькій та Житомирській — 4,

Кіровоградській та Черкаській — 1.

Водночас у МКСК зазначають, що тимчасова окупація унеможливлює обрахунок точної кількості пошкоджених пам’яток культурної спадщини.

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