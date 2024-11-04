В Украине из-за российской агрессии пострадали 1179 объектов культурного наследия

Из них в октябре – 10 объектов.

Источник фото: mcsc.gov.ua

Из-за российской агрессии 1 179 памятников культурного наследия пострадали в Украине, из них в октябре – 10 объектов. Об этом сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины (МСКС), по информации областных и Киевской городской военной администрации.

Из них национального значения – 120, местного – 990, только что обнаруженных – 69.

Как отмечается в сообщении, повторные попадания в ранее поврежденные памятники культурного наследия произошли в Запорожской, Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях. Новые – в Донецкой, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

На сегодняшний день повреждения получили памятники культуры в 18 областях и Киеве, в частности:

в Харьковской области – 316,

Донецкой – 163,

Херсонской – 157,

Одесской – 116,

Киевской области и г. Киеве – 81,

Черниговской – 65,

Львовской – 60,

Запорожской – 53,

Николаевской и Днепропетровской – по 41,

Луганской – 31,

Сумской – 29,

Хмельницкой – 10,

Полтавской – 6,

Винницкой и Житомирской – 4,

Кировоградской и Черкасской – 1.

В то же время в МКСК отмечают, что временная оккупация делает невозможным расчет точного количества поврежденных памятников культурного наследия.

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