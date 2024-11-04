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В Украине из-за российской агрессии пострадали 1179 объектов культурного наследия

23:12, 4 ноября 2024
Из них в октябре – 10 объектов.
В Украине из-за российской агрессии пострадали 1179 объектов культурного наследия
Источник фото: mcsc.gov.ua
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Из-за российской агрессии 1 179 памятников культурного наследия пострадали в Украине, из них в октябре – 10 объектов. Об этом сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины (МСКС), по информации областных и Киевской городской военной администрации.

Из них национального значения – 120, местного – 990, только что обнаруженных – 69.

Как отмечается в сообщении, повторные попадания в ранее поврежденные памятники культурного наследия произошли в Запорожской, Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях. Новые – в Донецкой, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

На сегодняшний день повреждения получили памятники культуры в 18 областях и Киеве, в частности:

  • в Харьковской области – 316,
  • Донецкой – 163,
  • Херсонской – 157,
  • Одесской – 116,
  • Киевской области и г. Киеве – 81,
  • Черниговской – 65,
  • Львовской – 60,
  • Запорожской – 53,
  • Николаевской и Днепропетровской – по 41,
  • Луганской – 31,
  • Сумской – 29,
  • Хмельницкой – 10,
  • Полтавской – 6,
  • Винницкой и Житомирской – 4,
  • Кировоградской и Черкасской – 1.

В то же время в МКСК отмечают, что временная оккупация делает невозможным расчет точного количества поврежденных памятников культурного наследия.

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