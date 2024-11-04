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ВС отменил оправдательный приговор командиру, обвиняемому в организации фиктивной закупки бесплатно предоставленных бронежилетов

17:28, 4 ноября 2024
ВС указал, что во время апелляционного пересмотра должным образом не проверены доводы прокурора о том, что установленное время приобретения бронежилетов свидетельствовало о факте их получения именно на безвозмездной основе, а свидетели указывали на совершение оправданных действий, направленных на незаконное завладение средствами.
ВС отменил оправдательный приговор командиру, обвиняемому в организации фиктивной закупки бесплатно предоставленных бронежилетов
Фото: mil.in.ua
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Верховный Суд отменил оправдательный приговор в отношении командира добровольческого формирования территориального общества, которого обвиняли в том, что он как должностное лицо сельсовета организовал фиктивную закупку бесплатно предоставленных 150 бронежилетов.

У цьому провадженні прокурор стверджував, що суди попередніх інстанцій необґрунтовано виправдали обвинуваченого за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України менеджера відділу регіонального розвитку, проєктної та інвестиційної діяльності сільської ради і одночасно командира добровольчого формування територіальної громади, який під приводом фіктивної закупівлі жилетів-плитоносок для вказаного добровольчого формування, знаючи, що вони будуть надані йому безкоштовно, підробив офіційні документи – договір купівлі-продажу та видаткову накладну шляхом внесення недостовірних даних, що посвідчували факт придбання сільською радою та передачі їй 150 жилетів-плитоносок, і заволодів бюджетними коштами на суму 274 500 грн.

Скасовуючи ухвалу апеляційного суду і призначаючи новий розгляд у суді апеляційної інстанції, Верховний Суд у справі від 1 жовтня 2024 року № 161/10333/22 (провадження № 51-2275км24) вказав, що під час апеляційного перегляду належним чином не перевірено доводів прокурора про те, що встановлений час придбання бронежилетів свідчив про факт їх отримання саме на безоплатній основі, а свідки вказували на вчинення виправданим дій, спрямованих на незаконне заволодіння бюджетними коштами. Не спростовано твердження прокурора і про передчасність висновку про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, в умовах крайньої необхідності через введений в Україні воєнний стан.

Як зазначив ККС ВС, апеляційний суд не врахував показання свідка, що ці жилети-плитоноски в зоні бойових дій не використовувалися, оскільки бійці укомплектовувалися бронежилетами Збройних сил України.

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