Суд может направить копию решения на email или с использованием ЕСИТС только по письменному заявлению участника уголовного производства – Верховный Суд

Участник уголовного производства должен выразить желание получать документы от суда в электронной форме.

Суд может направить копию решения участнику уголовного производства на адрес электронной почты или с использованием ЕСИТС только по его письменному заявлению о возможности коммуникации с судом в электронной форме. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 2 сентября 2024 года по делу 202/9867/22.

Позиції судів

Апеляційний суд залишив без руху апеляційну скаргу захисника на вирок місцевого суду, надавши строк для усунення недоліків. Копію цієї ухвали було надіслано захиснику на електронну адресу. Надалі апеляційну скаргу сторони захисту було повернуто у зв’язку з неусуненням недоліків у встановлений строк.

У касаційній скарзі захисник вказує, що ним не було подано будь-якої письмової заяви про можливість комунікації із судом в електронній формі, з використанням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи та/або її окремої підсистеми (модуля) (далі – ЄСІКС), що свідчить про незаконність посилання суду апеляційної інстанції про належне його повідомлення про отримання ухвали про залишення апеляційної скарги без руху.

Позиція Касаційного кримінального суду

ККС ВС скасовано ухвалу апеляційного суду та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції колегія суддів ККС зазначила, що на даний час КПК урегульовано окремі питання комунікації між судом та учасниками кримінального провадження за допомогою ЄСІКС (ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 135, ч. 1 ст. 136 КПК) та електронної пошти (ч. 2 ст. 136 КПК).

Вони стосуються порядку надіслання копій матеріалів кримінального провадження, скарг, заяв, клопотань та інших передбачених законом процесуальних документів, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду та порядку здійснення виклику у кримінальному провадженні, при цьому, в окремих випадках, визначених вказаними правовими нормами лише за письмовою заявою особи.

Водночас кримінальний процесуальний закон не містить положень, зі змісту яких однозначно вбачалось би, що направлення судом за власної ініціативи копії судового рішення засобами електронного зв’язку (на адресу електронної пошти чи з використанням ЄСІКС) є належним її врученням учаснику кримінального провадження.

Суд може повідомляти учасника кримінального провадження про прийняте рішення шляхом направлення копії рішення на адресу електронної пошти чи з використанням ЄСІКС, однак лише за письмовою заявою такого учасника.

У матеріалах кримінального провадження відсутня письмова заява захисника про можливість комунікації із судом в електронній формі, а також відсутні будь-які дані про отримання чи ознайомлення адресата зі змістом ухвали апеляційного суду про залишення апеляційної скарги без руху.

Також матеріали справи не містять даних про те, що апеляційний суд вжив заходів для з`ясування питання, чи отримав захисник копію ухвали про залишення апеляційної скарги без руху, чи направляв він на усунення недоліків відповідні матеріали або нову редакцію апеляційної скарги, зокрема, засобами поштового зв`язку, що, в свою чергу, також підтверджує факт безпідставності висновків судді апеляційного суду щодо необхідності повернення апеляційної скарги захисника на підставі п. 1 ч. 3 ст. 399 КПК.

Автор: Наталя Мамченко

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