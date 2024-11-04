Оружие, которое хранится без разрешения, не может считаться временно изъятым имуществом, и не требует санкции следственного судьи для наложения на него ареста

Мужчина без разрешения хранил огнестрельное оружие и боеприпасы, поэтому изъятый ​​пистолет и патроны относились именно к предметам, изъятым законом из обращения, и не могли считаться временно изъятым имуществом.

Огнестрельное оружие и боеприпасы, хранящиеся без предусмотренного законом разрешения, относятся к предметам, изъятым законом из обращения, поэтому не могут считаться временно изъятым имуществом и не требуют обязательного наложения на них ареста следственным судьей. Об этом указал в своем постановлении от 28 августа 2024 года по делу 178/1051/22 Кассационный уголовный суд.

Так, суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили лицо по ч. 1 ст. 263 УК.

В кассационной жалобе защитник отмечает, что пистолет и боеприпасы, обнаруженные и изъятые у осужденного, являются временно изъятым имуществом в смысле ст. 167 УПК, однако следователь не обращался с ходатайством к следственному судье о наложении на него ареста.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил в силе решения судов предыдущих инстанций.

В обоснование позиции КУС ВС отметил, что системный анализ ч. 7 ст. 237 УПК указывает на то, что законодатель не относит к временно изъятому имуществу вещи, изъятые законом из обращения.

Учитывая, что до проведения указанного осмотра осужденный без предусмотренного законом разрешения хранил огнестрельное оружие и боеприпасы, то в этом конкретном случае изъятый ​​пистолет и патроны относились именно к предметам, изъятым законом из обращения, поэтому они не могли считаться временно изъятым имуществом и не нуждались в обязательном наложении на них ареста следственным судьей.

Коллегия судей КУС отметила, что арест имущества является одной из мер обеспечения сохранности вещественных доказательств, поэтому не наложение ареста не является безусловным основанием для признания таких доказательств недопустимыми.

Автор: Наталя Мамченко

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