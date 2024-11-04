Зброя, що зберігається без дозволу не може вважатися тимчасово вилученим майном і не потребує санкції слідчого судді для накладення на неї арешту

Чоловік без дозволу зберігав вогнепальну зброю та боєприпаси, тому вилучений пістолет та патрони відносилися саме до предметів, які вилучені законом з обігу, і не могли вважатися тимчасово вилученим майном.

Вогнепальна зброя та боєприпаси, які зберігаються без передбаченого законом дозволу, належать до предметів, які вилучені законом з обігу, а тому не можуть вважатися тимчасово вилученим майном і не потребують обов’язкового накладення на них арешту слідчим суддею. На це вказав у своїй постанові від 28 серпня 2024 року по справі 178/1051/22 Касаційний кримінальний суд.

Так, суди попередніх інстанцій визнали винуватою і засудили особу за ч. 1 ст. 263 КК.

У касаційній скарзі захисник зазначає, що пістолет та боєприпаси, які були виявлені та вилучені у засудженого, є тимчасово вилученим майном у розумінні ст. 167 КПК, проте слідчий не звертався з клопотанням до слідчого судді про накладення на нього арешту.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій.

В обґрунтування позиції ККС ВС зазначив, що системний аналіз ч. 7 ст. 237 КПК вказує на те, що законодавець не відносить до тимчасово вилученого майна речі, які вилучені законом з обігу.

Зважаючи на те, що до проведення вказаного огляду засуджений без передбаченого законом дозволу зберігав вогнепальну зброю та боєприпаси, то у цьому конкретному випадку вилучений пістолет та патрони відносилися саме до предметів, які вилучені законом з обігу, а тому вони не могли вважатися тимчасово вилученим майном і не потребували обов’язкового накладення на них арешту слідчим суддею.

Колегія суддів ККС зауважила, що арешт майна є одним із заходів забезпечення збереження речових доказів, тому не накладення арешту не є безумовною підставою для визнання таких доказів недопустимими.

Автор: Наталя Мамченко

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