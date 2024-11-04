Ушел из жизни народный депутат Украины II созыва Георгий Мозер

Георгий Мозер возглавлял подкомитет по внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортным операциям, созданию и функционированию специальных экономических зон.

Фото: hromadske.radio

Ушел из жизни народный депутат Украины второго созыва Георгий Мозер. Об этом сообщил официальный сайт парламента.

Будучи народным депутатом Украины Георгий Эдуардович, возглавлял подкомитет по вопросам внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных операций, создание и функционирование специальных экономических зон Комитета по вопросам экономической политики и управления народного хозяйства, был общественным деятелем, который отстаивал права национальных меньшинств, а также был членом Совета по вопросам этнонациональной политики Украины и возглавлял совет немцев Украины.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает глубокие соболезнования родным и знакомым Георгия Эдуардовича.