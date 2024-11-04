Пішов з життя народний депутата України ІІ скликання Георгій Мозер

Георгій Мозер очолював підкомітет з питань зовнішньоекономічної діяльності, експортно-імпортних операцій, створення та функціонування спеціальних економічних зон.

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Пішов з життя народний депутата України другого скликання Георгій Мозер. Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

Будучи народним депутатом України Георгій Едуардович очолював підкомітет з питань зовнішньоекономічної діяльності, експортно-імпортних операцій, створення та функціонування спеціальних економічних зон Комітету з питань економічної політики та управління народного господарства, був громадським діячем, який відстоював права національних меншин, а також був членом Ради з питань етнонаціональної політики України та очолював раду німців України.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює глибокі співчуття рідним і знайомим Георгія Едуардовича.