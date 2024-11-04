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В Киеве ветер повалил деревья и нанес ущерб конструкциям зданий, фото

16:46, 4 ноября 2024
Сильный ветер нанес ущерб в столице.
В Киеве ветер повалил деревья и нанес ущерб конструкциям зданий, фото
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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В Киеве сильный ветер свалил и повредил деревья. Как сообщили в КГГА, для ликвидации последствий непогоды задействовали технику. Работники аварийно-диспетчерской службы коммунального объединения, бригады коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений районов столицы убирают деревья и ветки, которые мешают или несут опасность транспорту и пешеходам.

Кроме того, спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) «Киевская служба спасения» убирают поваленные деревья в разных районах столицы и демонтируют аварийные конструкции на крышах и фасадах домов, которые повреждены в результате сильных ветров.

Как накануне отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в Киеве, небольшой дождь, местами с мокрым снегом. І уровень опасности желтый.

В КГГА напомнили основные рекомендации, которые следует соблюдать во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;
  • в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии.

Если дерево упало или сломались ветви – аварийно-диспетчерская службы КО «Киевзеленстрой»: 044-272-40-18.

Если падение деревьев и ветвей грозит жизни – спасатели по номерам 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС).

Травмировались люди – 103.

Неисправные светофорные объекты или дорожные знаки – 050 387 35 42 (телефон ЦОДР).

Источник фото: kyivcity.gov.ua

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Киев КГГА

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