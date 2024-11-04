Назначат ли субсидию, если есть задолженность по оплате коммунальных услуг — разъяснение ПФ

Украинцам разъяснили вопрос назначения субсидии.

Пенсионный фонд Украины объяснил, могут ли назначить жилищную субсидию, если существует задолженность по оплате коммунальных услуг.

Там отметили, если у домохозяйства просроченная более трех месяцев (на дату предоставления информации) задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг или расходов на управление многоквартирным домом, возникшая в течение трех лет, и общая сумма которой (на день обращения за назначением жилищной субсидии) превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 грн), то жилищная субсидия, в том числе на следующий период, не назначается.

В то же время, если уплата задолженности документально подтверждена или если заключен договор о ее реструктуризации, или когда потребитель обжалует задолженность в судебном порядке (есть решение об открытии производства по делу), тогда жилищная субсидия назначается в течение двух месяцев с начала отопительного (неотопительного) сезона.

«Если отсутствие задолженности подтверждено после истечения двухмесячного срока с начала отопительного (неотапливаемого) сезона, жилищная субсидия назначается с месяца, следующего за тем, в который в орган Пенсионного фонда Украины поступило документальное подтверждение таких действий», - добавили в ПФ.

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