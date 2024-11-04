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Чи призначать субсидію, якщо є заборгованість зі сплати комунальних послуг — роз’яснення ПФ

21:16, 4 листопада 2024
Українцям роз’яснили питання призначення субсидії.
Чи призначать субсидію, якщо є заборгованість зі сплати комунальних послуг — роз’яснення ПФ
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Пенсійний фонд України пояснив, чи можуть призначити житлову субсидію, якщо існує заборгованість зі сплати комунальних послуг.

Там зазначили, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці (на дату надання інформації) заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг чи витрат на управління багатоквартирним будинком, що виникла протягом трьох років, і загальна сума якої (на день звернення за призначенням житлової субсидії) перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн), то житлова субсидія, у тому числі на наступний період, не призначається.

Водночас якщо сплату заборгованості документально підтверджено або якщо укладено договір про її реструктуризацію, чи коли споживач оскаржує заборгованість у судовому порядку (є ухвала про відкриття провадження у справі), тоді житлова субсидія призначається протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону.

«Якщо відсутність заборгованості підтверджено після спливу двомісячного терміну з початку опалювального (неопалювального) сезону, житлова субсидія призначається з місяця, що настає за тим, у якому до органу Пенсійного фонду України надійшло документальне підтвердження таких дій», - додали у ПФ.

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Пенсійний фонд субсидія

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