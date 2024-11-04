Чи призначать субсидію, якщо є заборгованість зі сплати комунальних послуг — роз’яснення ПФ

Пенсійний фонд України пояснив, чи можуть призначити житлову субсидію, якщо існує заборгованість зі сплати комунальних послуг.
Там зазначили, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці (на дату надання інформації) заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг чи витрат на управління багатоквартирним будинком, що виникла протягом трьох років, і загальна сума якої (на день звернення за призначенням житлової субсидії) перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн), то житлова субсидія, у тому числі на наступний період, не призначається.
Водночас якщо сплату заборгованості документально підтверджено або якщо укладено договір про її реструктуризацію, чи коли споживач оскаржує заборгованість у судовому порядку (є ухвала про відкриття провадження у справі), тоді житлова субсидія призначається протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону.
«Якщо відсутність заборгованості підтверджено після спливу двомісячного терміну з початку опалювального (неопалювального) сезону, житлова субсидія призначається з місяця, що настає за тим, у якому до органу Пенсійного фонду України надійшло документальне підтвердження таких дій», - додали у ПФ.
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