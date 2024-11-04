На ще одному пункті пропуску з Польшей автобуси зможуть бронювати час перетину кордону

Реєстрація у новий тип черги, яка має назву «За розкладом», розпочнеться 4 листопада.

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З 7 листопада міжнародні пасажирські перевізники, що користуються пунктом пропуску з Польщею «Рава-Руська – Хребенне», зможуть перетинати кордон відповідно до конкретного часу (слоту) заброньованого у системі єЧерга. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Реєстрація у новий тип черги, яка має назву «За розкладом», розпочнеться 4 листопада з 12:00. Рух за новим записом почнеться 7 листопада з 12:00. Наразі бронювання часу на перетин кордону вже доступне на 21 пункті пропуску із 28, де працює система єЧерга.

У Міністерстві розвитку громад та територій додають, що послуга доступна як для регулярних, так і нерегулярних перевезень.

«Регулярні ж перевізники зможуть обрати ті часові проміжки, які передбачені офіційним дозволом на регулярний маршрут. Для нерегулярних перевезень доступними залишаються слоти, на які не видано дозволу на регулярний маршрут або ті, якими не скористались перевізники, що виконують регулярні рейси», - йдеться у повідомленні.

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