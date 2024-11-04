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Студент подав до суду на університет, який не зарахував іспит, написаний за допомогою ШІ

20:40, 4 листопада 2024
Університет не зарахував іспит студента через те, що 88% роботи створив ШІ.
Студент подав до суду на університет, який не зарахував іспит, написаний за допомогою ШІ
Фото: teacherhorizons.com
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В Індії студент Каустубх Шаккарвар подав позов до Високого суду Пенджабу та Хар'яни на університет Jindal Global University, в якому не зарахували його іспит, написаний за допомогою штучного інтелекту, пише lawtrend.in.

Як повідомляє видання, позивач є не простим студентом, він досвідчений юрист з багатим досвідом у галузі права інтелектуальної власності та технологій. Також він працював дослідником права у головного судді Індії та керує платформою судових розглядів з використанням ШІ.

Зазначається, що у Jindal Global University не зарахували його іспит через те, що він містив «88% контенту, створеного ШІ».

У позові Шаккарвар стверджує, що в університеті немає чітких правил, які забороняють контент, створений ШІ. Він оспорює відсутність чітких керівних принципів використання ШІ в академічній роботі, стверджуючи, що заборона такого контенту має бути юридично встановлена ​​як еквівалент плагіату.

Шаккарвар також наполягає на тому, що робота була оригінальною, створеною ним із використанням ШІ як інструменту, а не опори. Він стверджує, що університет не надав суттєвих доказів на підтримку своєї заяви про плагіат.

Крім того, студент вказує на закон про авторське право 1957 року, в якому йдеться про те, що людина є власником авторських прав на будь-який художній твір, створений за допомогою ШІ.

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штучний інтелект

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