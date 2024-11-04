Студент подал в суд на университет, который не засчитал экзамен, написанный с помощью ИИ

Университет не засчитал экзамен студента из-за того, что 88% работы создал ИИ.

Фото: teacherhorizons.com

В Индии студент Каустубх Шаккарвар подал иск в Высокий суд Пенджаба и Харьяны на университет Jindal Global University, в котором не засчитали его экзамен, написаний с помощью искусственного интеллекта, пишет lawtrend.in.

Как сообщает издание, истец является не простым студентом, он опытный юрист с богатым опытом в области права интеллектуальной собственности и технологий. Также он работал исследователем права у главного судьи Индии и управляет платформой судебных разбирательств с использованием ИИ.

Отмечается, что в Jindal Global University не засчитали его экзамен из-за того, что он содержал «88% контента, созданного ИИ».

В иске Шаккарвар утверждает, что в университете нет четких правил, запрещающих контент, созданный ИИ. Он оспаривает отсутствие четких руководящих принципов использования ИИ в академической работе, утверждая, что запрет такого контента должно быть юридически установлено как эквивалент плагиата.

Шаккарвар также настаивает на том, что работа была оригинальной, созданной им с использованием ИИ в качестве инструмента, а не опоры. Он утверждает, что университет не предоставил существенных доказательств в поддержку своего заявления о плагиате.

Кроме того, студента указывает на закон об авторском праве 1957 года, в котором говорится, что человек является владельцем авторских прав на любое художественное произведение, созданное с помощью ИИ.

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