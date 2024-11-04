Майя Санду официально победила на президентских выборах в Молдове

Действующая президент Майя Санду набрала более 55% голосов.

Центральная избирательная комиссия проработала 100% бюллетеней второго тура выборов президента Молдовы. Действующая президент Молдовы Майя Санду одержала победу.

По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов Санду набрал 55,33% голосов. Ее соперник, кандидат от Партии социалистов и экс-генпрокурор Александр Стояногло, получил 44,59%.

Большинство голосовавших на территории Молдовы избирателей поддержали Стояногло – 51,19%. Санду получила голоса 48,81% избирателей. Стояногло набрал наибольшее количество голосов в северных районах страны, а Санду – в центре и на юге Молдовы.

За границей Санду поддержали 82,83% избирателей, Стояногло - 17,17%.

Явка на выборах составляла чуть более 54%.

Напомним, Президент Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы.

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