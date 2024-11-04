Майя Санду офіційно перемогла на президентських виборах у Молдові

Чинна президентка Мая Санду набрала понад 55% голосів.

Центральна виборча комісія опрацювала 100% бюлетенів другого туру виборів президента Молдови. Чинна президентка Молдови Майя Санду перемогла у перегонах.

За даними ЦВК, після обробки 100% протоколів Санду набрала 55,33% голосів. Її суперник, кандидат від «Партії соціалістів» та ексгенпрокурор Олександр Стояногло, отримав 44,59%.

Більшість виборців, які голосували на території Молдови, підтримали Стояногло – 51,19%. Санду отримала голоси 48,81% виборців. Стояногло набрав найбільшу кількість голосів у північних районах країни, а Санду — у центрі та на півдні Молдови.

За кордоном Санду підтримали 82,83% виборців, Стояногло — 17,17%.

Явка на виборах становила трохи більше ніж 54%.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський привітав Майю Санду з перемогою на виборах президента Молдови.

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