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Володимир Зеленський привітав Майю Санду з перемогою на виборах президента Молдови

09:22, 4 листопада 2024
Український президент привітав Маю Санду з перемогою у другому турі виборів президента.
Володимир Зеленський привітав Майю Санду з перемогою на виборах президента Молдови
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Під час виборів у Молдові чинна президентка країни Майя Санду отримала більшість голосів.

Президент України Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою у другому турі виборів президента.

«Вітання Маї Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір молдовського народу і готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства», — зазначив Глава держави.

Він підкреслив, що молдовани зробили однозначний вибір – обрали шлях «до економічного зростання та соціальної стабільності».

«Лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа можуть гарантувати кожній людині та кожній родині впевненість у завтрашньому дні», – підсумував Володимир Зеленський.

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