На президентських виборах у Молдові перемагає Майя Санду

У Молдові опрацювали майже 100% бюлетенів — Санду впевнено перемагає.

У Молдові завершується підрахунок голосів на президентських виборах.

Після підрахунку 99,7% бюлетенів на виборах 3 листопада Центральна виборча комісія повідомила, що чинний президент Майя Санду, яка балотувалася від партії «Дія та солідарність» (PAS), набирає 55,37% голосів виборців.

За кандидата від Партії соціалістів Олександра Стояногло проголосували 44,63% виборців.

За даними ЦВК, участь у голосуванні взяли 54,27% виборців - близько 1,7 млн осіб.

«Молдова, ти перемогла! Сьогодні, дорогі молдовани, ви дали урок демократії, гідний того, щоб його написали в підручниках історії. Сьогодні ви врятували Молдову! У нашому виборі гідного майбутнього ніхто не програв», – заявила Санду.

Стояногло утримував лідерство, але воно продовжувало зменшуватися в міру підрахунку голосів у великих містах, де Санду має найбільшу підтримку.

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