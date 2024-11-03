Явка у другому турі виборів президента Молдови перевищила 50%

Явка на виборах за кордоном встановила рекорд.

Фото: newsmaker.md

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У неділю, 3 листопада, відбувся другий тур виборів президента Молдови. Дільниці для голосування відкрилися о 7:00 і працювали до 21:00.

ЦВК Молдови повідомила, що явка на виборах сягнула понад 54%, що відповідає приблизно 1,6 млн осіб, а за кордоном проголосували рекордні 300 тис. представників діаспори - це є абсолютним рекордом для країни.

У другому турі за пост президента боролися чинна глава країни Мая Санду та колишній генеральний прокурор Олександр Стояногло.

Нагадаємо, у першому турі Санду отримала 42,49% голосів, а Стояногло – 25,95%.

Переможцем виборів стане кандидат, який набрав більшість голосів.

Раніше влада Молдови звинуватила рф в масованому втручанні у другий тур президентських виборів.

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