Влада Молдови звинуватила рф в масованому втручанні у другий тур президентських виборів

Серед прикладів втручання у вибори радник Маї Санду назвав організоване підвезення виборців з Придністров’я.

Радник з нацбезпеки чинної президентки Молдови Маї Санду Станіслав Секрієру повідомив про масоване втручання росії у другий тур президентських виборів, який проходить у неділю. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Секрієру заявив, що молдовська влада спостерігає масоване втручання росії у виборчий процес. За його словами, йдеться про зусилля з високим потенціалом спотворення результатів голосування.

Також він додав, що влада перебуває у стані підвищеної готовності.

Серед прикладів такого втручання радник Санду назвав організоване підвезення виборців з Придністров’я, незаконне згідно з виборчим кодексом Молдови.

Секрієру опублікував чергу з автомобілів, які перетинають міст через річку Дністер з придністровського міста Рибниця до міста Резина на правобережжі Дністра. Також він нагадав, що рф несе відповідальність за те, що відбувається в Придністровському регіоні Молдови, що підтверджено кількома рішеннями ЄСПЛ.

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