Власти Молдовы обвинили рф в массированном вмешательстве во второй тур президентских выборов

Среди примеров вмешательства в выборы советник Маи Санду назвал организованный подвоз избирателей из Приднестровья.

Советник по нацбезопасности действующего президента Молдовы Маи Санду Станислав Секриеру сообщил о массированном вмешательстве россии во второй тур президентских выборов, которые проходят в воскресенье. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Секриеру заявил, что молдавские власти наблюдают массированное вмешательство россии в избирательный процесс. По его словам, речь идет об усилиях с высоким потенциалом искажения результатов голосования.

Также он добавил, что власти находятся в состоянии повышенной готовности.

Среди примеров такого вмешательства советник Санду назвал организованный подвоз избирателей из Приднестровья, незаконный согласно избирательному кодексу Молдовы.

Секриеру опубликовал очередь из автомобилей, пересекающих мост через реку Днестр из приднестровского города Рыбница в город Резина на правобережье Днестра. Также он напомнил, что россия несет ответственность за происходящее в Приднестровском регионе Молдовы, что подтверждено несколькими решениями ЕСПЧ.

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